بروتوكول تعاون بين البريد المصري ونظيره الكونغولي في تطبيقات التجارة الإلكترونية

وقع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وديديه موسيتيه المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية، بروتوكول تعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والبريدية والأمن البريدي والارتقاء بالبنية التحتية البريدية وتطوير منظومة الخدمات.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، قام بها وفد رفيع المستوى من البريد المصري برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر بين البريد المصري وجميع بلدان القارة الأفريقية، ويمثل نقلة نوعية في مجال التعاون الفني بين مصر والأشقاء الأفارقة.

ولفت أنه يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي إلى الجانب الكونغولي عبر الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها البريد المصري والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والبريدية والأمن البريدي والارتقاء بالبنية التحتية البريدية وتطوير منظومة الخدمات، بالإضافة إلى مجالات التدريب ونقل الخبرات.

وأشار فاروق، إلى أنه سيتم تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على الأطر التنفيذية لبروتوكول التعاون في ضوء التزام البريد المصري بدعم جميع الإدارات البريدية الأفريقية على جميع المستويات، وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية في ظل انضمام مصر إلى مبادرة التجارة الإلكترونية لأفريقيا [email protected]

ونوه أن ذلك يأتي بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي لتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير؛ وذلك بهدف زيادة حجم التجارة الإلكترونية عبر الشبكات البريدية في أفريقيا وتعظيم الاستفادة من المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي لخدمة البلدان الأفريقية من خلال تجميع طرود التجارة الإلكترونية وإعادة توجيهها.

كما التقى فاروق خلال الزيارة، مايينا اديلي وزيرة الدولة وأوجستين كيباسا وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا الجديدة، بهدف تعزيز أوجه التعاون وفتح آفاق جديدة في جميع المجالات البريدية والاستثمار البريدي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو الاهتمام بالأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم اللازم لهم عبر تقديم باقة متنوعة من الحلول الناجحة في مجالات البريد والخدمات المالية والتجارية والاستثمار البريدي.

ومن جانبه رحب ديديه موسيتيه المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون المشترك، متمنيًا استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الكونغولي لنقل تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

كما أشاد ديديه موسيتيه بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.