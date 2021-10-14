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بنك مصر يقدم عرض تقسيط لمدة 24 شهر بدون فوائد عبر جوميا

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دوت الخليج _ أعلن بنك مصر عن عرض جديد للتقسيط بدون فوائد ولمدة 24 شهر عبر تطبيق التسوق الإلكتروني جوميا ‏JUMIA.

وقال البنك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذا العرض حصري لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت سباقا كبيرا بين البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي على تقديم عروض الشراء بالتقسيط، سواء فيما يتعلق بفترة السداد أو تكلفة التمويل وكذلك إجراءاته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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