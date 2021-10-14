أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

– ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوي لها منذ نحو شهر اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية في حين يقيم المستثمرون ما إذا كان الفيدرالي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية في الوقت المبكر المتوقع.

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وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1797.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر عند 1797.31 دولار، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1797.90 دولار.

وانخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم.

ووصف المحلل المستقل روس نورمان ارتفاع سعر الذهب بأنه “بناء” لكنه قال إن عليه اختراق مستوى المقاومة الفنية عند 1800 دولار و1835 دولارا قبل أي تحرك كبير آخر لأعلى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.6بالمئة إلى 1036.52 دولار بينما زاد البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 2184.26 دولار.