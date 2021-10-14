وحدة تابعة لمبادلة الإماراتية تستحوذ على شركة مالكة لامتيازات تاكو بيل في أمريكا

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– أفاد بيان اليوم الخميس، بأن وحدة مملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي، استحوذت على واحد من أكبر أصحاب الامتيازات التجارية لتاكو بيل كورب في الولايات المتحدة.
وقالت الوحدة في البيان إن مبادلة كابيتال، وهي وحدة لإدارة الأصول، اشترت كيه-إم.إيه.سي من صندوق لي إكويتي بارتنرز.
وقالت إن كيه-إم.إيه.سي تدير أكثر من 300 من مطاعم تاكو بيل، معظمها في الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة.
قدم بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس لمبادلة كابيتال، فيما قدم بنك أوف أمريكا ونورث بوينت المشورة للشركة البائعة.
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