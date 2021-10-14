نوفاك: السعودية تقترح على روسيا التعاون على صعيد سوق الغاز

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نقلت وكالة أنباء “تاس” عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قوله اليوم الخميس، إن السعودية اقترحت أن تدرس روسيا إمكانية التعاون على صعيد سوق الغاز الطبيعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعات قياسية، ويراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز اليوم، بنسبة 2.4% ووصلت إلى 5.725 دولار.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز المسال بنحو 53% بين العامين 2020 و2030 وفق تقديرات Wood Mackenzie، ليصل إلى 560 مليون طن سنوياً، بينما الطاقة الإنتاجية الحالية والتي هي قيد الإنشاء لن تتجاوز 515 مليون طن سنوياً بحلول 2030، ما يتطلب استثمارات إضافية لطاقة إنتاجية بنحو 45 مليون طن سنوياً.
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