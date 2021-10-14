توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي الثنائي بين مصر واليونان

قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والوفد المرافق له، بزيارة لجمهورية اليونان اليوم الخميس، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يخص الربط الكهربائي بين شبكات نقل الكهرباء باليونان ومصر.

وتم خلال الزيارة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين عن طريق كابل كهربائي بحري يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة، والمساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية.

كما يستهدف أيضا، تحفيز التعاون الإقليمي وتعزيز المزيد من التطوير وزيادة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى مشروعات الربط الكهربائي وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يمثل جزء مهم من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر واليونان، مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيز الاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ وتقليل الانبعاثات.

كما يعتبر المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.

وجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية.