طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ مارس 2020

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– تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لما يقرب من أدنى مستوى في 19 شهرا، في مزيد من المؤشرات على أن نقص العاملين كان وراء تباطؤ نمو الوظائف لا ضعف الطلب على العمالة.
فقد انخفض عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى 36 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 293 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر.
وكان هذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا 316 ألف طلب في أحدث أسبوع.
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