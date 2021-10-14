الأسهم الأمريكية ترتفع بداية التعاملات مع إعلان البنوك عن أداء فصلي قوي

– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الخميس، بعد أن أعلنت بنوك كبرى نتائج فصلية أفضل من المتوقع، مما ساعد المستثمرين على تجاوز مخاوف التضخم. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 65.41 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة إلى 34443.22 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 22.95 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 4386.75 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 145.87 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 14717.50 نقطة.

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