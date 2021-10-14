مال وأعمال

الأسهم الأمريكية ترتفع بداية التعاملات مع إعلان البنوك عن أداء فصلي قوي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الخميس، بعد أن أعلنت بنوك كبرى نتائج فصلية أفضل من المتوقع، مما ساعد المستثمرين على تجاوز مخاوف التضخم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 65.41 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة إلى 34443.22 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 22.95 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 4386.75 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 145.87 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 14717.50 نقطة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأمريكية ترتفع بداية التعاملات مع إعلان البنوك عن أداء فصلي قوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا