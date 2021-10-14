العربي الإفريقي وكيل التمويل لقرض سوديك بمشاركة بنك مصر

دوت الخليج – وقع البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك مصر عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.57 مليار جنيه مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، وذلك لتمويل مشروع “سوديك وست” بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وتستهدف سوديك من التسهيل الائتماني الجديد تمويل الجزء المتبقي من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالوحدات القابلة للبيع والأصول ذات العائد المتكرر بمشروعات الشركة في سوديك وست وإعادة تمويل القرض القائم وذلك لتحسين العائد على المشروع.

وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، فيما قام بنك مصر بدور بنك الحساب.

وتولى مكتب معتوق بسيوني والحناوي دور المستشار القانوني للبنوك، و قام مكتب وايت أند كيس “White & Case” بدور المستشار القانوني لشركة سوديك.

ويأتي هذا التسهيل الائتماني في إطار استراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية، بهدف تعزيز عوائد المساهمين وبناء محفظة من الأصول العقارية لتحقيق إيرادات متكررة للشركة.

وقال شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولى: “إن ريادة البنك العربي الإفريقي الدولي في مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة في تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار.

وأضاف أن البنك لديه الإمكانيات القوية من خلال إتاحة التسهيلات التمويلية التي تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين.

وقال علوي إن ذلك التمويل يؤكد أهمية البنوك لقطاع التطوير العقاري وتلبية احتياجاته التمويلية، ومساندة وتشجيع المشاريع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تطمح لبناء وتعمير مدن جديدة للحد من التزاحم وحل التكدس السكاني، وهي من أهم ملفات رؤية مصر 2030.

من جهته أشاد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى إلى ترتيب هذا التمويل المشترك، مؤكدا أن بنك مصر في التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع التطوير العقارى من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فيه، وينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة.

وأضافت الدكتورة أماني سمير رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي:” شركة سوديك تعتبر واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية بالسوق المصري، ويأتي هذا التمويل في إطار دعم البنك المستمر لسوق التطوير العقاري والذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية ومصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي وهو ما يشجع البنك في دعم هذا القطاع بشكل دائم.

وأكد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة في بنك مصر، حرص مصرفه على توفير التمويلات اللازمة لصالح شركة سوديك لتمويل مشروع سوديك وست مساهمة من البنك في دفع عجلة التنمية داخل السوق التطوير العقاري المصري باعتباره من اهم القطاعات ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري.

ومن جانبه قال عمر الحموي- رئيس القطاع المالي لشركة سوديك: “سعداء بالتعاون مرة أخرى مع البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك مصر، وبتعزيز العلاقة الاستراتيجية طويلة الأجل مع البنكين الرائدين، مؤكدا أن توقيع التسهيل الائتماني يتيح للشركة بناء محفظة من الأصول العقارية لتحقيق إيرادات متكررة، مع الحفاظ على الموارد النقدية لدعم العمليات الحالية والتطلع لفرص النمو.

وأضاف شريف حسن رئيس تمويل الشركات الكبري بالبنك العربي الإفريقي الدولي أن هذا التمويل امتداد للعلاقة الاستراتيجية مع شركة سوديك، وكذلك أحد النجاحات الهامة التي يقوم بها تحالف البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك مصر.