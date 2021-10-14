تومسون تطلق صندوقا استثماريا بقيمة 100 مليون دولار

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سي إن بي سي _ أطلقت مؤسسة تومسون صندوقا رأسماليا بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار في شركات في مراحلها الأولى تعمل في مجالات القانون والضرائب والمحاسبة والإعلام.
والصندوق الذي يطلق عليه اسم “مشروعات تومسون ” جزء من خطة الرئيس التنفيذي ستيف هاسكر لتحويل الشركة التي تقدم الأخبار والمعلومات للمتخصصين إلى ما يطلق عليه “شركة تقدم تكنولوجيا تعتمد على المحتوى”.
وقال بات ويلبورن كبير مسؤولي التخطيط الاستراتيجي بالشركة إن تومسون تريد تحديد الشركات التي يمكنها أن تساعد زبائنها على “الحصول على قيمة أكبر” سواء كان ذلك عن طريق التعليم الآلي لوصول إلى توقعات أفضل أو الأتمتة لتحقيق كفاءة أعلى.
وسيتولى ويلبورن منصب الرئيس التنفيذي للصندوق.
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