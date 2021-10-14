العالمية القابضة في أبوظبي تعتزم إدراج وحدتها ملتي بلاي هذا العام

_ قال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، في أبوظبي، إنها تعتزم طرح وحدتها ملتي بلاي، في بورصة أبوظبي الرئيسية هذا العام.

وملتي بلاي شركة قابضة تستثمر في الشركات التي تركز على التكنولوجيا.

وسيكون الطرح المزمع، الذي قد يقدر قيمة ملتي بلاي بما يتراوح بين ثمانية وعشرة مليارات درهم (2.2-2.7 مليار دولار)، الأحدث في سلسلة من الطروح العامة الأولية والصفقات للعالمية القابضة، التي تبلغ قيمتها السوقية 72.5 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب لرويترز “نخطط للإدراج قبل نهاية العام، سيكون طرحا عاما أوليا، سيكون إدراجا في السوق الرئيسية”.

وأضاف أن الشركة تعتزم طرح 30 بالمئة من أسهم ملتي بلاي وتعمل مع بنوك محلية بشأن الصفقة.

ومؤشر سوق أبوظبي هو صاحب أفضل أداء في الخليج هذا العام، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وإجراءات لتحفيز التداول وعمليات إدراج جديدة.

وقال شعيب “بالتأكيد أحد أسباب (الإدراج) هو أوضاع السوق… لكن استراتيجيتنا في المدى البعيد هي إدراج كل كيان نستثمر فيه في السوق في نهاية المطاف”.

وتعتزم الشركة أيضا القيام بطرح عام أولي لشركة هيلث كير للرعاية الصحية التي تمتلك الأغلبية فيها، وقال شعيب إن ذلك قد يتم في مارس القادم على أقرب تقدير.

وقال شعيب إن الشركة تتطلع أيضا إلى استحواذات في الخارج، بما في ذلك في شركات معالجة الأغذية والرعاية الصحية في تركيا، مضيفا أن هناك مناقشات في مراحل أولية.