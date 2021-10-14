ميزان المدفوعات.. 42.9% تراجعا في فائض الميزان الخدمي إلى 5.1 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري المصري عن تراجع فائض الميزان الخدمي للسنة المالية 2020/2021 بمعدل 42.9% مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، ليقتصر على نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 9 مليار دولار، مرجعا ذلك بشكل أساسي لتراجع إيرادات السياحة ومتحصلات النقل.

وأشار المركزي المصري، في بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر اليوم الخميس، إلى أن إيرادات قطاع السياحة تراجعت بمعدل 50.7% لتقتصر على نحو 4.9 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار في فترة المقارنة.

كما لفت إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 4.5% لتسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار، موضحا أن السبب في ذلك انخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا، وأيضا تراجع متحصلات خدمات الموانئ.