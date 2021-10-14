شريف فاروق: مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لتيسير سداد المصروفات الدراسية

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إسلام فضل _ قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف الي تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد على مستوي الجمهورية حيث تقرر تشغيل ما يقرب من 500 مكتب بريد بجميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين يومي الجمعة والسبت 15 و16 اكتوبر الجاري على ان تبداء مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.
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وأضاف فاروق، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ علي أعلي مستوي لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة وتذليل اي عقبات قد تواجه العاملين اثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين ان وجدت، بالإضافة الي تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية.
وأشار إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الامور.
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