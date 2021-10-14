أسعار النفط ترتفع في ظل رفض السعودية دعوات زيادة الانتاج مع نمو الطلب

_ ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة يوم الخميس بعدما رفضت السعودية المنتج الرئيسي للخام دعوات إلى زيادة إنتاج أوبك+ وبعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد يعزز الطلب على النفط لتوليد الكهرباء.

وتجاهلت السوق إلى حد بعيد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي خفضت فيه شركات التكرير الانتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 82 سنتا أو واحدا في المئة عند التسوية إلى 84 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى عند التسوية منذ أكتوبر 2018.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا عند التسوية إلى 81.31 دولار للبرميل، مسجلة مستوى مرتفعا جديدا في سبع سنوات عند الإغلاق.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 6.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع ارتفاع قدره 702 ألف برميل في توقعات محللين استطلعت آراءهم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع ارتفاع الطلب على الخام بواقع نصف مليون برميل يوميا مع تحول قطاع الكهرباء والصناعات الثقيلة إلى الخام، من مصادر طاقة أغلى ثمنا، وحذرت من أن أزمة الطاقة قد تؤجج التضخم وتبطئ تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وزادت الوكالة في تقرير شهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بواقع 210 آلاف برميل يوميا، ليبلغ 99.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.

ورفضت السعودية دعوات إلى زيادة إنتاج أوبك+ قائلة إن عملية المجموعة للتخلص من تخفيضات الإنتاج تحمي السوق من تقلبات الأسعار الجامحة التي شهدتها أسواق الغاز والفحم