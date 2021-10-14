ميزان المدفوعات.. الواردات غير البترولية ترتفع إلى 62.1 مليار دولار والصادرات 20.1 مليار

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، في بيان أداء ميزان المدفوعات، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7% ليسجل نحو 42.1 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021 مقابل نحو 36 مليار دولار في 2019/2020.

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وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع هذا العجز إلى زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

وأوضح أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية سجلت 62.1 مليار دولار بزيادة قدرها 8.2 مليار دولار تتضمن ارتفاع السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار، والمواد الخام 736.3 مليون دولار وكلاهما يمثل مدخلات ف عمليات الإنتاج، وارتفعت أيضا الواردات من السلع الاستثمارية بمقدار 529.3 مليون دولار.

وعلى صعيد الصادرات السلعية غير البترولية فقد ارتفعت بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل 20.1 مليار دولار، جاءت معظمها ف الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والمركبات غير العضوية أو العضوية، والأسلاك والكابلات.