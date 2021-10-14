ميزان دخل الاستثمار.. 676 مليون دولار زيادة في المدفوعات و369.2 مليون تراجعا في المتحصلات

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دوت الخليج- كشف بيان ميزان المدفوعات عن العام المالي الماضي، عن ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 9.2% ليسجل نحو 12.4 مليار دولار مقابل نحو 11.4 مليار دولار العام المالي السابق له، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 676 مليون دولار لتسجل نحو 13 مليار دولار.
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وأوضح البنك المركزي المصري المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات، أن زيادة مدفوعات دخل الاستثمار جاءت نتيجة لارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وزيادة الفوائد والتوزيعات على استثمارات الأجانب في السندات والأوراق المالية المصرية.
ونوه المركزي المصري إلى تراجع متحصلات دخل الاستثمار في ذات الفترة بمقدار 369.2 مليون دولار لتقتصر على 572.9 مليون دولار نتيجة لانخفاض الفوائد على الودائع في الخارج.
ويمثل ميزان دخل الاستثمار الفرق بين العوائد المتحصلة والمدفوعات عن كل من: استثمارات المحافظ المالية، والاستثمارات المباشرة، والودائع المصرفية، والمديونية الخارجية.
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