وول ستريت تغلق على مكاسب كبيرة بدعم الأرباح وبيانات اقتصادية

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سي إن بي سي _ أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير اليوم الخميس مع ارتفاع أسهم شركات منها، مورجان ستانلي ويونايتد هيلث، عقب تحقيق نتائج قوية، بينما هدأت بيانات بشأن سوق العمل والتضخم المخاوف بشأن توقعات رفع أسعار الفائدة.
ومنح قطاع التكنولوجيا المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر دعم، مع صعود أسهم مايكروسوفت وأبل.
وارتفعت أسهم سيتي جروب وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي بعدما حققت نتائج فصلية تجاوزت التوقعات.
وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 74.46 نقطة أو 1.7%، إلى 4438.26 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 251.8 نقطة، أو 1.73%، ليغلق عند 14823.42 نقطة.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 532.21 نقطة، أو 1.55%، إلى 34910.02 نقطة.
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