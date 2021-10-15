كوريا الجنوبية تخفف قيود التجمعات المرتبطة بفيروس كورونا

– قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إنها سترفع القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا على التجمعات الاجتماعية في الأسبوع المقبل مع تأهب البلاد للتحول إلى “التعايش مع كوفيد-19″، وهي استراتيجية تهدف لزيادة معدلات التطعيم.

وتصوغ لجنة جديدة تم تشكيلها هذا الأسبوع خطة للعودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي في الأجل الطويل، ترفع في نهاية المطاف القيود واسعة النطاق وتعيد فتح الاقتصاد في نوفمبر وفقا لتوقعات بتطعيم 80 بالمئة من البالغين بالكامل بحلول هذا الوقت.

وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم خلال اجتماع بشأن التعامل مع كورونا، إنه بدءا من يوم الاثنين ستسمح الحكومة بتجمع ما يصل إلى أربعة أشخاص لم يتلقوا التطعيم، وستخفف القيود على ساعات العمل في أماكن مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما.

وفي منطقة سول سيسمح بتجمع ما يصل إلى ثمانية بشرط أن تشمل المجموعة أربعة ممن تلقوا جرعة التطعيم كاملة، في حين سيكون ممكنا تجمع ما يصل إلى عشرة في المناطق الأخرى.

ولم تفرض كوريا الجنوبية أبدا حالة إغلاق كامل، لكنها تطبق أشد قواعد ممكنة للتباعد الاجتماعي وتشمل حظر تجمع أكثر من شخصين بعد السادسة مساء منذ يوليو عندما بدأت الموجة الرابعة من الجائحة.

تسري قواعد التباعد الاجتماعي الجديدة حتى 31 أكتوبر وعندها ستعلن السلطات استراتيجية أكثر شمولا للشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة وهي فئات تضررت بشدة من القيود الصارمة.

وسجلت كوريا الجنوبية 1684 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 339361 بينما بلغت حصيلة الوفيات 2626. وتم تطعيم 62.5 بالمئة من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة بجرعة التطعيم كاملة.