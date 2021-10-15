بيتكوين تقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر قرب 60 ألف دولار

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روسيا اليوم _ صعدت عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الجمعة، حيث سجلت العملة الأكثر شهرة أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، وصعدت فوق مستوى 60 ألف دولار.
وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 2.94% إلى 59484 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداولها فوق مستوى 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2021.
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