بيتكوين تقفز لأعلى مستوى في 7 أشهر قرب 60 ألف دولار

روسيا اليوم _ صعدت عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الجمعة، حيث سجلت العملة الأكثر شهرة أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، وصعدت فوق مستوى 60 ألف دولار.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العملة المشفرة بنسبة 2.94% إلى 59484 ألف دولار، وقبل ذلك جرى تداولها فوق مستوى 60 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2021.