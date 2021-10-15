أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% مع تراجع الدولار

– تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، صوب أفضل أسبوع لها في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها الفيدرالي.

وبحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب 0.2 بالمئة إلى 1792.54 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع اثنين بالمئة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.10 دولار للأوقية.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1056.02 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2137.68 دولار للأوقية.

ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع.