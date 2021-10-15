مكاسب التكنولوجيا تقود الأسهم اليابانية للصعود نهاية التعاملات

_ حقق الأسهم اليابانية أول مكاسب أسبوعية لها منذ أربعة أسابيع، بعد أن قفزت في ختام جلسة اليوم.

وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 1.81% ليغلق عند 29068.62 نقطة، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.86% إلى 2023.93 نقطة.

وهذا الأسبوع صعد المؤشر نيكي بنسبة 3.64%، بينما ارتفع المؤشر توبكس 3.16 بالمئة بعد خسائر دامت ثلاثة أسابيع.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية “المكاسب الكبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا منحت السوق دفعة كبيرة اليوم.

وتابع قائلا “من المتوقع أيضا أن ترفع الكثير من الشركات اليابانية توقعاتها لهذا العام. سيكون ذلك بمثابة دفعة للسوق”.

وساهمت شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صنع الرقائق بالنصيب الأكبر في مكاسب نيكي، إذ ارتفعت 2.97%. وقفز سهم فانوك المصنعة للروبوتات 5.61%.

ودفعت شركة كينس لصناعة أجهزة الاستشعار الإلكترونية وسوني جروب للصوتيات والألعاب المؤشر توبكس للصعود بعدما ارتفعت أسهمهما 3.66% و2.67% على التوالي.