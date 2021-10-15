بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات دار مصر بمنطقة القرنفل في القاهرة الجديدة.. الأحد المقبل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الأحد 17/10/2021، وحتى يوم الأحد 9/1/2022، في تسليم دفعة جديدة 1440 وحدة سكنية من مشروع “دار مصر” بمنطقة القرنفل للفائزين بها بالمدينة.

وأوضح أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول للتسجيل ومعاينة واستلام الوحدة.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 230، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 231، يوم الإثنين 18/10/2021، ووحدات العمارة رقم 232، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ووحدات العمارة رقم 233، يوم الأربعاء 20/10/2021، ووحدات العمارة رقم 234، يوم الأحد 24/10/2021.

ولفت أن وحدات العمارة رقم 235، سيتم تسليمها يوم الإثنين 25/10/2021، ووحدات العمارة رقم 236، يوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 237، يوم الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 238، يوم الخميس 28/10/2021.

ونوه رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 239، يوم الأحد 31/10/2021، ووحدات العمارة رقم 240، يوم الإثنين 1/11/2021، ووحدات العمارة رقم 241، يوم الثلاثاء 2/11/2021، ووحدات العمارة رقم 242، يوم الأربعاء 3/11/2021، ووحدات العمارة رقم 249، يوم الخميس 4/11/2021، ووحدات العمارة رقم 250، يوم الأحد 7/11/2021.

أضاف أن وحدات العمارة رقم 251، سيتم تسليمها يوم الإثنين 8/11/2021، ووحدات العمارة رقم 252، يوم الثلاثاء 9/11/2021، ووحدات العمارة رقم 269، يوم الأربعاء 10/11/2021، ووحدات العمارة رقم 270، يوم الخميس 11/11/2021، ووحدات العمارة رقم 271، يوم الأحد 14/11/2021، ووحدات العمارة رقم 277، يوم الإثنين 15/11/2021، ووحدات العمارة رقم 373، يوم الثلاثاء 16/11/2021.

وتابع أن وحدات العمارة رقم 372، سيتم تسليمها يوم الأربعاء 17/11/2021، ووحدات العمارة رقم 371، يوم الخميس 18/11/2021، ووحدات العمارة رقم 370، يوم الأحد 21/11/2021، ووحدات العمارة رقم 369، يوم الإثنين 22/11/2021، ووحدات العمارة رقم 368، يوم الثلاثاء 23/11/2021، ووحدات العمارة رقم 367، يوم الأربعاء 24/11/2021، ووحدات العمارة رقم 366، يوم الخميس 25/11/2021.

وقال أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 365، يوم الأحد 28/11/2021، ووحدات العمارة رقم 265، يوم الإثنين 29/11/2021، ووحدات العمارة رقم 266، يوم الثلاثاء 30/11/2021، ووحدات العمارة رقم 267، يوم الأربعاء 1/12/2021، ووحدات العمارة رقم 268، يوم الخميس 2/12/2021، ووحدات العمارة رقم 272، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 273، يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 274، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الأربعاء 8/12/2021.

ولفت أن وحدات العمارة رقم 255، سيتم تسليمها يوم الخميس 9/12/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 364، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 361، يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 359، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 358، يوم الأربعاء 15/12/2021، ووحدات العمارة رقم 357، يوم الخميس 16/12/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 363، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 362، يوم الإثنين20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 300، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 301، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 302، يوم الخميس 23/12/2021، ووحدات العمارة رقم 303، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 304، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 305، يوم الثلاثاء 28/12/2021.

وتابع أن وحدات العمارة رقم 306، سيتم تسليمها يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 307، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 308، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 309، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 310، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 246، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 256، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 360، يوم الأحد 9/1/2022.