القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري.

وأعرب وزير القوي العاملة عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأوضح، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يأتي ذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة ، كلما أمكن ذلك ، تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.