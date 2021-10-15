وزير المالية: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات؛ بما يسهم في إرساء دعائم الوحدة القارية، وترسيخ الاندماج الاقتصادي؛ تحقيقًا للتكامل باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات الغفريقية، ودعم الجهود التنموية على النحو الذي يلبي طموحات الشعوب الشقيقة.

وأشار الوزير، خلال اجتماعه بلجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» عبر «الفيديو كونفرانس»، إلى أهمية الاستمرار في توحيد الجهود الإفريقية الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات القارية الطبيعية والبشرية.

كل التقدير للجهود المبذولة في إعداد موازنة «الاتحاد الإفريقي 2022»

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» ولجنة الخبراء التابعة لها، في إعداد موازنة الاتحاد الإفريقي 2022، التي تم اعتمادها خلال هذا الاجتماع حيث عكست جهود تعظيم الاستفادة من الموارد، وترشيد النفقات، على نحو يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

ودعا الوزير، مفوضية الاتحاد الإفريقي لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان الخبراء الفنيين للجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» في جميع عمليات إعداد ومراقبة تنفيذ موازنة الاتحاد الإفريقي بما يتماشى مع قرارات الجمعية العمومية ذات الصلة.

وقدم معيط التهنئة إلى الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على انتخابها من الجمعية، معربا عن تقديره لجهودها في تعزيز إدارة الاتحاد والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة عمل المفوضية، ومؤكدًا حرصه على تقديم كل الدعم بما يضمن نجاحها في مهمتها لما فيه الخير للقارة الأفريقية والدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: كل التقدير للجهود المصرية.. في حوكمة موازنة الاتحاد

واستعرضت الدكتورة مونيك نسانزاباجانوا، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال الاجتماع، مشروع موازنة الاتحاد لعام 2022، إضافة إلى الإجراءات والجهود التي تمت في سبيل إعداد الموازنة، معربة عن تقديرها لجهود وزارة المالية في تحسين وحوكمة وإدارة موازنة الاتحاد من خلال دورها البارز في أعمال لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15»

كان قد تم إنشاء لجنة وزراء المالية الأفارقة «F15» عام 2016 من قِبل جمعية رؤساء الدول والحكومات، بتفويض واسع للمشاركة في الإشراف على عمليات الميزانية القانونية للاتحاد الإفريقي والصندوق الاحتياطي.

وتضم لجنة وزراء المالية الأفارقة 15 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي هي: مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.