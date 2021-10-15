مال وأعمال

مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ترتفع على غير المتوقع خلال سبتمبر

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– زادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع خلال سبتمبر، لكن ثمة مخاوف من أن تؤثر قيود الإمدادات سلبا على موسم التسوق في العطلات وسط استمرار النقص في السيارات والسلع الأخرى.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتعكس ارتفاع مبيعات التجزئة 0.9 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة المعلنة من قبل.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة.

ودفع استمرار النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية، شركات السيارات إلى خفض الإنتاج مما يعزز الأسعار ويحد من الخيارات المتاحة للمشترين. كما أن هناك نقصا في السلع الأخرى وسط تكدس البضائع في الموانئ بسبب قلة العمال.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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