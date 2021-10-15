أرباح جولدمان ساكس تفوق التوقعات والإيرادات تتجاوز 13.6 مليار دولار في الربع الثالث

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وكالات _ أعلن بنك جولدمان ساكس الأمريكي، عن نتائج الربع الثالث التي جاءت أفضل من توقعات المحللين، بدعم ارتفاع عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 90% وحصد البنك رسوما تاريخية من تداول الأسهم.
وفاقت نتائج جولدمان ساكس التوقعات، مسجلا ربحية سهم عند 14.93 دولار مقابل توقعات عند 10.18 دولار للسهم الواحد، بحسب بيانات رفينيتيف.
وفاقت أيضا الإيرادات التوقعات لتصل إلى 13.6 مليار دولار من نفس الفترة.
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