: الرئيس التنفيذي لإيفرجراند في هونج كونج لبحث إعادة الهيكلة وبيع أصول

قال مصدران إن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيفرجراند يجري محادثات في هونج كونج مع بنوك استثمار ودائنين بخصوص إعادة هيكلة محتملة وبيع أصول، في الوقت الذي تكافح فيه مجموعة التطوير العقاري الصينية المتعثرة العجز عن سداد ديون تتجاوز 300 مليار دولار.

وأبلغ المصدران أن الرئيس التنفيذي شيا هايجون، المقرب من هوي كا يان رئيس مجلس الإدارة والذي يدير العمليات اليومية للمجموعة بما في ذلك التمويل، موجود في هونج كونج، حيث تملك المجموعة عمليات كبيرة، منذ أكثر من شهرين.

وذكر مصدر ثالث أن شيا يجري محادثات مع بنوك ودائنين في هونج كونج، لكنه لم يفصح عما تجري مناقشته.

ولم تطلع إيفرجراند، التي مقرها شنتشن وينوء كاهلها بالتزامات بأكثر من 300 مليار دولار، المستثمرين الخارجيين على تفاصيل بشأن خططها للسداد بعدما تخلفت بالفعل عن سداد ثلاث دفعات فوائد على سندات دولارية.

وقال أحد المصادر إن شيا يريد التواصل مع البنوك الأجنبية بشأن تمديد أجل قروض ومدفوعات. وامتنع المصدر عن تحديد هوية الدائنين الذين تحدث معهم شيا.

وتسعى إيفرجراند جاهدة لبيع بعض الأصول لجمع سيولة، وهي جهود لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن، مع تنامي المخاوف في الأسابيع الأخيرة من انهيار محتمل وتأثيره على الأسواق العالمية والاقتصاد الصيني.

وقال مسؤول بالبنك المركزي الصيني يوم الجمعة إن آثار مشكلات ديون إيفرجراند على النظام المصرفي تحت السيطرة وإن المخاطر على المؤسسات المالية الفردية ليست كبيرة.

ولم ترد إيفرجراند ولا شيا على طلبات من للتعقيب.

وطلبت المصادر، المطلعة بشكل مباشر على التطورات، عدم الكشف عن أسمائها نظرا لحساسية الأمر.