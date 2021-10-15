مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي إن بي سي _ سجلت الأسهم الأوروبية الجمعة 15 أكتوبر أفضل أداء أسبوعي لها في سبعة أشهر حيث ساعدت تقارير الأرباح القوية في تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7% ليغلق عند أعلى مستوى في شهر، وينهي الأسبوع على مكاسب 2.6% مدعوما بتحسن كبير في إقدام المستثمرين على المخاطرة في الجلستين الماضيتين.

وكانت البنوك أكبر الرابحين على المؤشر إذ قفز مؤشرها 1.8% بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات من أكبر بنوك وول ستريت.

وعوضت البنوك الأوروبية جميع خسائرها التي تكبدتها أثناء الجائحة ليجري تداولها الجمعة عند مستويات ما قبل الجائحة، في حين قفزت البنوك الأمريكية إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسهم قطاعات التجزئة والنفط والغاز والسفر بين 1.6% و2%.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا