الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر

سي إن بي سي _ سجلت الأسهم الأوروبية الجمعة 15 أكتوبر أفضل أداء أسبوعي لها في سبعة أشهر حيث ساعدت تقارير الأرباح القوية في تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7% ليغلق عند أعلى مستوى في شهر، وينهي الأسبوع على مكاسب 2.6% مدعوما بتحسن كبير في إقدام المستثمرين على المخاطرة في الجلستين الماضيتين.

وكانت البنوك أكبر الرابحين على المؤشر إذ قفز مؤشرها 1.8% بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات من أكبر بنوك وول ستريت.

وعوضت البنوك الأوروبية جميع خسائرها التي تكبدتها أثناء الجائحة ليجري تداولها الجمعة عند مستويات ما قبل الجائحة، في حين قفزت البنوك الأمريكية إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسهم قطاعات التجزئة والنفط والغاز والسفر بين 1.6% و2%.