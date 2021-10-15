البنك المركزي المصري يعطل العمل بالبنوك الخميس القادم بمناسبة المولد النبوي

دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، بمناسبة المولد النبوي الشريف. وذكر البنك المركزي المصري في بيان قبل قليل، أن البنوك تستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 .

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