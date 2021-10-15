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البنك المركزي المصري يعطل العمل بالبنوك الخميس القادم بمناسبة المولد النبوي

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دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان قبل قليل، أن البنوك تستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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