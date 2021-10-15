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وكالات _ قال البيت الأبيض اليوم إنه سيرفع اعتبارا من الثامن من نوفمبر قيود السفر عن الأجانب الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد كوفيد-19 مما ينهي قيودا تاريخية منعت الكثيرين في العالم من دخول الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفن مونيوس على تويتر معلنا عن موعد بدء سريان القواعد الجديدة إن هذه السياسة صارمة وثابتة وتمليها حالة الصحة العامة.
وحالت قيود السفر غير المسبوقة دون دخول ملايين الزائرين من الصين وكندا والمكسيك والهند والبرازيل وكثير من الدول ألأوروبية وغيرها وقلصت السياحة في البلاد وأضرت باقتصاد المناطق الحدودية.
كما حالت دون عودة أقارب وعاملين أجانب للعيش مع أحبائهم وأسرهم في الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة ترفع قيود السفر عن الأجانب المطعمين ضد كورونا ابتداء من 8 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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