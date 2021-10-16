وول ستريت تغلق مرتفعة مع استمرار النتائج القوية للبنوك

_ أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع يوم الجمعة بعد أن استكمل جولدمان ساكس موسم أرباح قويا للبنوك الكبرى، كما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب خلال الأسبوع بأكمله.

وقفزت أسهم جولدمان ساكس 3.6 بالمئة ليمنح المؤشر داو أكبر دعم، بعدما حقق أرباحا فصلية قوية على أثر موجة قياسية من ترتيب الصفقات.

وارتفعت بنوك كبرى أخرى أيضا وكانت ضمن أكبر الرابحين على المؤشر ستاندرد آند بورز 500. وأغلق مؤشر البنوك مرتفعا 2.1 بالمئة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 382.2 نقطة بما يعادل 1.09 بالمئة إلى 35294.76 نقطة.

وزاد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 33.11 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 4471.37 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 73.91 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 14897.34 نقطة.

وقفز داو جونز 1.6 بالمئة خلال الأسبوع، أكبر مكسب له بالنقاط المئوية منذ 25 من يونيو .

وسجل ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب أسبوعي منذ 23 من يوليو .