نوفاك: روسيا استهلكت أحجاما قياسية من الغاز الطبيعي هذا العام

_ قالت وكالة الإعلام الروسية إن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك صرح خلال مقابلة مع قناة بالتلفزيون الرسمي بثت يوم السبت بأن روسيا استهلكت أحجاما قياسية من الغاز الطبيعي هذا العام.

وأضاف أنه تم ضخ أحجام إضافية من الغاز في صهاريج تخزين تحت الأرض.