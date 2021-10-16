الصين تشير إلى احتمالية استمرار النقص في رقائق السيارات حتى 2022

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بلومبرج _ ذكر مسؤول رفيع المستوى بشركة بوش تشاينا انفستمنت أن أزمة الامدادات الخاصة بأشباه الموصلات لشركات صناعة السيارات من المحتمل أن تستمر حتى 2022، رغم أن النقص قد يصبح أقل حدة مما كان عليه في الصيف الماضي.
وقال جيانج جيان، نائب رئيس شركة “بوش الصين” على هامش مؤتمر الصين حول سلاسل الامدادات للسيارات، إن منتجي الرقائق لم يتمكنوا سوى من الوفاء بـ20 % فقط من طلبات الزبائن في يوليو الماضي ،ورغم بعض التحسينات في الوضع في أغسطس، لم يتم الوفاء بأكثر من نصف الطلب.
وقال إنه من المتوقع أن يستمر النقص حتى العام المقبل ومن المتوقع أن تصل الفجوة إلى نحو 20 % من المستويات التي شوهدت في النصف الأول من العام الجاري.
وقد يتسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات المستمر منذ 12 شهرا تقريبا الآن في خفض انتاج السيارات في الصين لما يصل إلى مليوني وحدة العام الجاري، وفقا لما قاله مسؤول باتحاد صناعة الآلات في الصين في وقت سابق.
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