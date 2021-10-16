الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 137.8 مليار دولار بنهاية 2020/2021

دوت الخليج – ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى مستوى 137.86 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020/2021، مقابل 123.49 مليار دولار نهاية العام المالي 2019/2020.

وشهد رصيد الدين الخارجي زيادة قيمتها نحو 3.02 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2020/2021، إذ بلغ في نهاية الربع الثالث 134.84 مليار دولار، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وبحسب البيانات ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 14.37 مليار دولار خلال العام الماضي، بالغا في يونيو 2021 نحو 137.86 مليار دولار، مقابل 123.49 مليار دولار في يونيو 2020.

ولفتت البيانات إلى أن الدين طويل الأجل بلغ نحو 124.14 مليار دولار بنهاية العام المالي المنقضي في يونيو، أما الدين قصير الأجل فقد بلغ نحو 13.71 مليار دولار.