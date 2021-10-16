رئيس الوزراء: لدينا مخزون كبير من السلع الاستراتيجية ولن يسمح بالتلاعب في الأسعار

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد ضرورة استكمال إزالة التعديات على فرعي النيل برشيد ودمياط، والتشديد على عدم السماح بأي تعدٍ أو مخالفة على المجاري المائية، والأراضي الزراعية.

كما أشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير شهري لرئيس الجمهورية، بموقف التعامل مع التعديات والمخالفات القائمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استعداد المحافظات بشكل كامل للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، خاصة في فصل الخريف، الذي يشهد تقلبات جوية.

كما شدد على ضرورة إزالة أي معوقات في مخرات السيول، وتطهير جميع مصارف الأمطار، والتأكد من توافر الفرق اللازمة وكذا المعدات للتعامل الفوري مع أي طارئ، والتنسيق الكامل في التعامل مع هذه الأحداث بين الوزارات والجهات المعنية.

وفي سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم حاليا من موجة تضخمية، وزيادة في الأسعار للسلع المختلفة، قائلا: “أتابع يومياً موقف توافر السلع، والحمد لله لدينا مخزون كبير من السلع الاستراتيجية”.

وشدد على أنه لن يتم السماح لأي فرد بالتلاعب في الأسعار، أو تخزين أي سلعة بهدف رفع أسعارها.

وكلف رئيس الوزراء، المحافظين بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة في هذه الفترة، للاطمئنان على توافر السلع، وعدم التلاعب في الأسعار والضرب بيد من حديد على كل مخالف أو متلاعب.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، أوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها حاليا كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة لتطعيم الشرائح المختلفة، وأن وزارة الصحة تتوسع حاليا في توفير المراكز المتخصصة للتطعيم.

وشدد في أثناء حديثه للمحافظين على التأكد من تطعيم كل العاملين في الجهات الإدارية التابعة لمحافظاتهم، وخلال فترة وجيزة لن يسمح بدخول أي موظف لم يتم تطعيمه، خاصة مع توافر اللقاحات.

كما طالب بزيادة حملات توعية المواطنين في المحافظات المختلفة، بأهمية اللقاحات، لاسيما أن وزارة الصحة مستعدة لتوفير أي كميات مطلوبة من اللقاحات خلال هذه المرحلة.

وزيرة الصحة: لدينا 60.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

من جانبها، قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور هالة زايد: لدينا 60.5 مليون جرعة من اللقاحات، وبنهاية الشهر الجاري سيصل عدد اللقاحات المتوافرة إلى 70 مليون جرعة”.

وأشارت إلى أهمية زيادة حملات التوعية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لوزير التنمية المحلية والمحافظين على الجهود المبذولة في سبيل إتاحة اللقاحات للمواطنين بالتنسيق مع الوزارة.

ونوهت إلى زيادة عدد المراكز المخصصة لتقديم اللقاحات، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء مراكز للقاحات في المناطق التي يتردد المواطنون عليها بكثافة، مثل :المحاكم، وإدارات المرور، ومحطات المترو، والقطارات، وأمام المساجد والكنائس أيام الجمع والآحاد، كما سيتم توفير المراكز لأي محافظة تطلبها، فالهدف هو تطعيم المواطنين بالسرعة المطلوبة.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن مصر بدأت في تصنيع اللقاحات وابتداء من الأسبوع المقبل، سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع من الشريك الصيني، كما تم الاتفاق على بدء التصدير، معتبرة أن ذلك “إنجاز كبير للدولة المصرية”، متوجهة بالشكر لزملائها بالوزارة الذين بذلوا جهودا واسعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.