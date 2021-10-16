مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع اليونان إزاء الفيضانات الغزيرة

دوت الخليج – أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليونان الصديقة إزاء ما تشهده البلاد من فيضانات غزيرة أسفرت عن نزوح العشرات وخلفت خسائر مادية جسيمة.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، وقوفها جنبًا إلى جنب مع اليونان لمواجهة هذه الفيضانات وما خلفته من خسائر.

وأعربت القاهرة عن الثقة في قدرة اليونان وشعبه الصديق على تجاوز تلك الظروف واحتواء تداعياتها.