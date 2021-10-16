شكري يشارك في الاجتماع نصف السنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية

دوت الخليج – شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المنعقد عبر الفيديوكونفرانس، وذلك نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري ألقى، خلال الاجتماع، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نقل تحياته لجميع الرؤساء والقادة والمسئولين المشاركين في الاجتماع، وكذلك تقديره للجهود التي بذلت على صعيد عقد النسخة الثالثة من اجتماع القمة التنسيقي حيث يعد “المحفل الرئيسي لمناقشة حالة الاندماج في قارتنا الإفريقية”.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أشار في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بمتابعة مدى التقدم المحرز منذ انعقاد القمة التنسيقية الأولى، والتي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2019.

وأوضح أن هذه القمة دشنت مسارا لتطوير المرجعيات الرئيسية للتكامل القاري والإقليمي وأفسحت الطريق أمام اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة على صعيد تحقيق أجندة القارة التنموية.

كما نوه الوزير شكري إلى جائحة فيروس كورونا، رغم ما مثلته من تحدٍ صعب، إلا أنها أتاحت الفرصة أمام الدول الإفريقية لتعزيز التعاون فيما بينها خاصةً على صعيد إبراز المعنى الحقيقي لأهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وأضاف أن مصر لم تكن ببعيدة عن ذلك، سواء من خلال مساهماتها لدعم المركز الإفريقي للأمراض والأوبئة وصندوق الاستجابة لمكافحة كورونا أو بتقديمها للدعم المتواصل للدول الإفريقية الشقيقة من أجل تعزيز قدراتها وسد احتياجاتها في هذا الصدد.

وأكد وزير الخارجية الدور المحوري للوكالة الإفريقية للتنمية “النيباد” في حشد الموارد اللازمة للاستثمار في أجندة التكامل القاري، والذي لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، حيث يمثل البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية حجر الزاوية الأبرز لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية في ظل دورها المرتقب كقاطرة جديدة للتنمية في القارة الإفريقية.