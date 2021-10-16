صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروعا سياحيا بمنطقة الخليج العربي

سي إن بي سي – أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم السبت، إطلاق مشروع The Rig بمنطقة الخليج العربي واصفا إياه بأنه “الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم والتي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية”.

ويعمل الصندوق على “دفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه ويدير محفظة قيمتها تصل إلى 400 مليار دولار، وقد زاد مدى قدراته عن طريق طرق عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة”.

وذكر الصندوق، في بيان، أن المشروع مقام على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع.

وأضاف: “يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة”.

وأشار إلى أن إطلاق المشروع يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل السعودية، وأن قطاع السياحة يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.