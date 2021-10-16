وزيرة الصحة: مصر تستقبل مليون و611 ألف جرعة من لقاح فايزر

دوت الخليج – أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و611 ألفًا و90 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «فايزر»، اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن لقاح “فايزر” حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.

ولفت إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد أن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز 14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

وجددت وزارة الصحة والسكان مناشدة المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

واستقبلت مصر الشحنة الأولى من لقاحات فايزر بإجمالي مليون و 612 ألفًا و 260 جرعة في شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن سلسلة شحنات من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة “فايزر” مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر.