محمد هاني العسال: تقليل تيسيرات السداد تحد من نسبة الزيادة في أسعار العقارات

بكر بهجت _ قال المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركات الكبرى في السوق العقارية أمامها فرصة للتكيف مع التغييرات الوارد حدوثها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف التكلفة، لافتًا إلى أن بداية العام المقبل سيتم رفع أسعار الوحدات بنسبة 10%. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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