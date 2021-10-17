عمرو العتال: 10% زيادة متوقعة في الحديد والأسمنت تنعكس على المشروعات في المدى المتوسط

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بكر بهجت _ قال عمرو العتال، رئيس مجلس إدارة شركة جينوة للتطوير العقاري، إن الشركات العقارية أصبح لديها مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات التي تمر بها السوق، وذلك من خلال العروض التي تم ابتكارها لجذب العملاء وتنشيط حركة الطلب وهو ما ظهر بقوة خلال العامين الماضيين، من خلال تمديد فترات السداد وخفض المقدمات، مشيرًا إلى أن عام 2022 سيشهد تحركًا في الأسعار والتي كان من المفترض أن تكون مع بداية العام الجاري، إلا أن الشركات أرجأت تلك الخطوة.
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