مال وأعمال

السعودية تسمح بحضور الجماهير في المنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية

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– أعلنت وزارة الرياضة السعودية في بيان أمس السبت، أن المملكة ستسمح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية اعتبارا من يوم الأحد.

وقالت الوزارة إن دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية سيقتصر على “الأشخاص الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة”.

وكانت وزارة الداخلية قالت يوم الجمعة، إن السعودية ستخفف إجراءات كوفيد-19 اعتبارا من يوم الأحد بعد انخفاض كبير في عدد الإصابات اليومية والتقدم الملحوظ في عمليات التطعيم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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