علاء فكري: الشركات المحققة لمعدلات بيعية كبيرة الأكثر تضررا خلال الموجة التضخمية الحالية

بكر بهجت _ قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العقارية، إن الشركات التي باعت نسبة كبيرة من مشروعاتها قبل التنفيذ هي التي ستتأثر بصورة كبيرة، وستتضرر خلال الموجة التضخمية الحالية، وذلك في ظل الزيادات الكبيرة بأسعار مواد البناء والتي وصلت على مدار الأشهر الماضية إلى نحو 100% في الأخشاب و40% في الحديد و50% بالأسمنت بالإضافة إلى الطوب والسيراميك. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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