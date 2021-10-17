الشرقية للدخان تحقق أرباحا بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021

رنا ممدوح _ حققت شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني، ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة والمخصصات بنسبة 12.81%، ليصل إلى 4.280.184 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقابل 3.794.249 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وقفز إجمالي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 16.5% ليصل إلى 64.083.992 مليار جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 55.015.050 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 6.769.91 مليار جنيه مقابل 5.763.208 مليار جنيه بالعام المالي المقارن.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.75 جنيه مقابل 1.52 جنيه بالفترة المقارنة.