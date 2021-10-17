- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ حققت شركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني، ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة والمخصصات بنسبة 12.81%، ليصل إلى 4.280.184 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقابل 3.794.249 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وقفز إجمالي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 16.5% ليصل إلى 64.083.992 مليار جنيه بالفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 55.015.050 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 6.769.91 مليار جنيه مقابل 5.763.208 مليار جنيه بالعام المالي المقارن.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.75 جنيه مقابل 1.52 جنيه بالفترة المقارنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرقية للدخان تحقق أرباحا بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.