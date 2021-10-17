بالم هيلز تصدر سندات توريق بحوالي 1.1 مليار جنيه مع شركة ثروة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على قيام الإدارة بتنفيذ عملية توريق في حدود مبلغ 1.1 مليار جنيه مع شركة ثروة للتوريق.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس فوض رئيسه منفردا أو كلا من علي ثابت سيد فرغلي والمهندس عمرو حسن مصطفى محفوظ مجتمعين في التوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لذلك مثل حوالة محفظة الحقوق المالية الآجلة وعقد الخدمة والتحصيل.
وفوضهم المجلس في التوقيع على مذكرة المعلومات وعقد حوالة الحق في محفظة الحقوق المالية الآجلة من الشركة إلى شركة ثروة للتوريق بقيمة حوالي 1.1 مليار جنيه وكذلك التوقيع على كافة المستندات المرتبطة بذلك.
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