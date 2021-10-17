شبرا الخير تكرم 75 من حفظة القرآن الكريم بالقليوبية

كرمت جمعية شبرا الخير، أول جمعية خيرية شبابية في القليوبية، 75 طفلاً وطفلة من حفظة القرآن الكريم بمحافظة القليوبية، بمناسبة المولد النبوي الشريف بعد تفوقهم في مسابقة “أهل القرآن” لعام 2021، والتي نظمتها الجمعية للعام الثالث على التوالي، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية، وبالتعاون مع شركات راية القابضة للاستثمارات المالية وجوميا ايجيبت والمجموعة المالية هيرميس، ومركز النور الطبي وسلسلة مطاعم كشري الخديوي.

وتعد مسابقة “أهل القرآن” أكبر وأقوى مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظة القليوبية بمشاركة أكثر من 400 متسابقًا في ستة مستويات مختلفة، حيث ضمت أصغر متسابق في حفظ القرآن الكريم والبالغ من العمر خمس سنوات ونصف السنة، وتنوعت الجوائز للأطفال الفائزين بالمسابقة بين الهواتف المحمولة المهداة من شركتي راية وجوميا وبعض الجوائز المادية والعينية والمصاحف الشريفة وهدايا أخرى للمكرمين الأوائل.

وقال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية شبرا الخير: “شبرا الخير فعلا حياة .. كان يوم ممتع على المستوى الإنساني وربنا وفقنا في رسم البسمة والفرحة على 75 أسرة من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة .. مسابقة هذا العام هي الأكبر الحمد لله في المواسم الثلاثة حتى الآن سواء من حيث المتسابقين أو تكلفة الجوائز.

وأضاف فاروق أن “مسابقة أهل القرآن نقيمها سنوياً بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونتمنى من الله أن نظل محافظين عليها بإذن الله، وأتوجه بالشكر للرعاة الذين ساعدونا هذا العام في الجوائز”.

وتجرى مسابقة شبرا الخير السنوية لحفظة القرآن، على 6 مستويات، الأول في حفظ القرآن الكريم ثلاثة أجزاء، والمستوى الثاني سبعة أجزاء والثالث خمسة عشر جزءا، والرابع عشرين جزءا، والخامس القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الأخير القرآن الكريم كاملًا قراءات مختلفة.

وأقيم حفل التكريم بحضور أهالي الفائزين، وانقسمت احتفالية الجمعية إلى جزئين؛ أولهما كان من خلال مسابقة اسئلة دينية، وجاء الجزء الثاني من خلال تكريم المتسابقين الفائزين بالمستويات الخمسة السابقة.

ويقول رئيس الجمعية “شرفنا هذا العام عدد من الشخصيات العامة وشيوخ الأزهر الشريف ورؤساء بعض مؤسسات المجتمع المدني في مصر وأعضاء مجلس النواب والشيوخ”.

وحضر الحفل مجدي حسين ممثلًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، وأشرف آمين عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر، واللواء خالد فوزي مدير حي شرق شبرا الخمية، ورجل الأعمال حسن الحوفي، والشيخ شريف السعيد مدير الدعوة بمنطقة “وعظ القاهرة”، ومحمد السيد عبد الستار المنسق الإعلامي لوعظ الأزهر الشريف، والشيخ محمود صابر الفيومي إمام الجامع الأزهر.

وأكد مجدي حسين ممثل وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.. “نفخر بالتعامل مع الجمعيات الخيرية والتي تعمل على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها، بهدف الارتقاء بالمواطن”.

فيما وجه الدكتور مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر، الشكر لجمعية شبرا الخير والقائمين عليها لما تقدمه من خدمات داخل محافظة القليوبية، مؤكدا على ضرورة حفظ الأطفال القرآن من الصغر، حيث أن حفظة الكتاب الكريم من أهل الله وخاصته.