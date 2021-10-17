جمال فتح الله: 5 إلى 10% زيادة متوقعة في أسعار الوحدات العقارية بحسب النشاط والمنطقة

بكر بهجت _ توقع جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو جروب، حدوث زيادات في أسعار المشروعات العقارية بدءًا من الربع الثاني بالعام المقبل، وذلك وفق المؤشرات التي ظهرت على السوق، وما سيكون عليه الوضع خلال تلك الفترة في ظل معدلات التضخم الحالية التي تشهدها السوق العالمية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي لن يشهد تغيرًا كبيرًا في الأسعار وإنما في الفترات اللاحقة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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