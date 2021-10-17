ملف.. السوق العقارية على أعتاب زيادات جديدة في الأسعار

بكر بهجت _ سيطرت حالة من الترقب على السوق العقارية خلال الأيام الأخيرة، مع التغييرات التي تشهدها الساحة العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط ومشتقاته، وهو ما سيكون له تأثيرات بالتبعية على الأسواق كافة، سواء على مستوى تكلفة النقل أو مدخلات التصنيع، وخاصة الصناعات التي تعتمد على الغاز والمازوت والسولار والتي يتمثل أبرزها في الحديد والأسمنت، وهو ما سيضغط حال حدوثه على الشركات العقارية لتحريك أسعار وحداتها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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