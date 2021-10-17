سبيد ميديكال توقع عقد من الجهة المالكة لحقوق إدارة تحاليل كورونا بالمرور في السيارة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن قيام العضو المنتدب أمس بتوقيع عقد مع الجهة المالكة لحقوق إدارة تحاليل كورونا بالمرور بالسيارة القائمة بالمستشفي الميداني بجامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بوابة 2 وبوابة 4 وجامعة الشيخ زايد وجامعتي الإسكندرية وبورسعيد بالإضافة إلى التوسعات القادمة على مستوى الجمهورية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد يقضي بنقل كل مسئوليات إدارة وتشغيل الوحدات ومايستجد عليها لشركة سبيد ميديكال مباشرة دون وسيط.

وتوقعت أن يكون له مردود إيجابي ملحوظ على قوائم الدخل وحجم الإيرادات المحققة بميزانية سبيد المستقلة للربع الأخير من هذا العام ولمدة 24 شهر وهي مدة العقد.