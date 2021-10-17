رئيس شعبة الثروة الداجنة: دورات الإنتاج المقبلة تعكس أثر ارتفاع أسعار الأعلاف والشحن

إسلام جابر _ قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ورئيس الشركة الثلاثية للثروة الداجنة والحيوانية، إن هناك ارتفاعًا عالميًّا في أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف المستوردة كالذرة التي ارتفع سعرها من 4700 إلى 5200 جنيه للطن خلال الفترة الماضية، علاوة على صعود أسعار فول الصويا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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